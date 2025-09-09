DAX23.693 +0,4%ESt505.342 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.556 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,85 +1,8%Gold3.620 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

08.09.25 14:13 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt im September

Die Einschätzung von Investoren zu Konjunkturlage und -aussichten in Deutschland haben sich im September erneut eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sinkt auf minus 22,1 (Vormonat: minus 12,8) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung geht auf minus 39,0 (minus 29,0) Punkte zurück und der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 3,5 (plus 5,0) Punkte. Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy führt die anhaltende Stimmungseintrübung auf die eine verfehlte Wirtschaftspolitik zurück. "Wie und wann greift Berlin der schwächelnden deutschen Wirtschaft endlich unter die Arme?", schreibt er in der Mitteilung. Aus Berlin kämen wenig konstruktive Vorschläge, ungebremste Sozialausgaben und gleichzeitige Steuererhöhungsdiskussionen zeugten von wenig ökonomischen Sachverstand.

Seoul: Einigung mit USA über Freilassung der Hyundai-Arbeiter

Südkorea und die USA haben sich auf die Freilassung koreanischer Staatsbürger geeinigt, die vergangene Woche bei einer groß angelegten Razzia in einem Hyundai-Werk in Georgia festgenommen wurden. Kang Hoon-sik, Stabschef des südkoreanischen Präsidialamtes, sagte am Sonntag, Seoul habe die Gespräche mit den USA über die Freilassung der koreanischen Staatsbürger, die bei der Razzia am Donnerstag festgenommen worden waren, abgeschlossen. US-Strafverfolgungsbehörden hatten vergangene Woche auf der Baustelle einer Fabrik für Elektroauto-Batterien in der Nähe von Savannah, Georgia, ihre bisher größte Razzia bei Einwanderern durchgeführt. Die Fabrik ist ein Joint Venture zwischen Hyundai und dem ebenfalls südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solution. Von den 475 Personen, die bei der Razzia festgenommen wurden, waren nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums rund 300 südkoreanische Staatsbürger.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 08:14 ET (12:14 GMT)