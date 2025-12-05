Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Deutscher Auftragseingang im Oktober höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Oktober höher als erwartet gewesen, wobei auch der Vormonatswert nach oben revidiert wurde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Der für September vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 1,1 Prozent wurde zudem auf 2,0 Prozent revidiert.

Deutsche Dienstleistungen stärker als gedacht

Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor ist nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen im laufenden Jahr höher gewesen als bisher angenommen. Solveen weist in einer Analyse darauf hin, dass das Statistische Bundesamt (Destatis) wegen einer Änderung der in der Statistik berücksichtigten Unternehmen nun für den bisherigen Jahresverlauf einen deutlichen Anstieg der Umsätze ausweise. Bisher habe es eine Seitwärtsbewegung der Umsätze gemeldet. "Dies könnte zur Folge haben, dass auch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Quartalen dieses Jahres etwas positiver ausfallen als dies bisher der Fall ist", kalkuliert der Ökonom.

Euroraum-BIP-Wachstum dritten Quartal auf 0,3 Prozent hoch revidiert

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im dritten Quartal 2025 etwas höher gewesen als bisher angenommen. Wie Eurostat auf Basis aktueller Berechnungen mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent. Mitte November hatte Eurostat im Rahmen einer zweiten Schätzung ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet. Die Jahreswachstumsrate von 1,4 Prozent wurde bestätigt. Im zweiten Quartal war das BIP auf Quartalssicht um 0,1 Prozent gestiegen und im ersten um 0,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Bestellungen im Sonstigen Fahrzeugbau auf Rekordhoch

Der unerwartet deutliche Anstieg des Auftragsanstiegs der deutschen Industrie ist maßgeblich von Bestellungen im sogenannten Sonstigen Fahrzeugbau ausgelöst worden. Wie Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigen, wurde in dieser Kategorie der höchste Wert in der bis 1991 zurück reichenden Reihe verzeichnet. Zum sonstigen Fahrzeugbau zählen Flugzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge, aber auch militärische Fahrzeuge.

Yen volatil seitwärts - Coba: Spannung vor BoJ-Treffen steigt

Der Yen zeigt sich zum Wochenausklang mit einer volatilen Seitwärtsbewegung, wobei er an den vergangenen Tagen unter dem Strich leicht nach oben tendierte. Aktuell kostet der Dollar 154,94 Yen, verglichen mit 156,20 vor Wochenfrist. Im Vorfeld des Zinstreffens der Bank of Japan (BoJ) in der übernächsten Woche steige die Spannung, so Devisenanalyst Michael Pfister von der Commerzbank.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Nov 727,386 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Okt 724,906 Mrd CHF

Wer­bung Wer­bung

Taiwan Verbraucherpreise Nov +1,23% gg Vorjahr (PROG +1,5%)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)