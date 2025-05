Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bessent: Handelsgespräche "produktiv" - Einzelheiten am Montag

Regierungsvertreter aus den USA und China haben sich in Genf bei hochrangingen Gesprächen im Zollstreit Peking zufolge darauf geeinigt, einen formellen Verhandlungsprozess einzuleiten. Washington hat Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen verkündet. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer deutete an, dass eine Art Vereinbarung mit der chinesischen Seite erzielt worden sei, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. US-Finanzminister Scott Bessent und Greer, die die US-Delegation leiteten, erklärten gegenüber Reportern, dass während der Marathongespräche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern unter der Leitung des chinesischen Vizepremiers He Lifeng wesentliche Fortschritte erzielt wurden.

Trump könnte Luxusflugzeug aus Katar als "Air Force One" nutzen - Kreise

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump befindet sich in Gesprächen mit der katarischen Regierung über die Übernahme eines luxuriösen Flugzeugs für die Nutzung als "Air Force One" und möglicherweise darüber hinaus, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Im Rahmen der möglichen Vereinbarung, die rechtliche und ethische Bedenken aufwirft, würde das Flugzeug, das der katarischen Königsfamilie gehört, während Trumps Amtszeit als Präsidentenmaschine genutzt werden, nachdem es von einem US-Verteidigungsunternehmen umgerüstet wurde.

Selenskyj stimmt Gesprächen mit Russland nach Trumps Intervention zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Wladimir Putin aufgefordert, ihn in dieser Woche in Istanbul zu treffen, nachdem sich US-Präsident Donald Trump hinter das Angebot des russischen Präsidenten gestellt hatte, noch vor einem Waffenstillstand Verhandlungen aufzunehmen. Selenskyj sagte, er werde Putin am Donnerstag in der Türkei erwarten, und erhöhte damit seinen Einsatz im Rahmen einer Vielzahl diplomatischer Initiativen und des politischen Taktierens, wo beide Seiten versuchen, ohne nennenswerten Zugeständnisse Trump zu beschwichtigen, der auf ein schnelles Ende des dreijährigen Krieges drängt.

Europa droht Russland mit Nord-Stream-2-Sanktionen

Kiews europäische Verbündete haben neue Sanktionen gegen Russland angedroht, darunter eine dauerhafte Blockade der Nord-Stream-2-Gaspipeline, die Russland mit Deutschland verbindet, falls der Kreml dem von Präsident Trump geforderten 30-tägigen Waffenstillstand in seinem Krieg mit der Ukraine nicht zustimmt.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im März weniger Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im März 32,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 7,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. "Ein Grund für diesen Rückgang dürften die späteren Osterfeiertage und Osterferien in diesem Jahr sein, die 2024 überwiegend im März und 2025 fast komplett im April lagen", erklärten die Statistiker.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 3,678 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,73 Bill JPY)

