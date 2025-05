Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel lobt Sondervermögen über 500 Mrd Euro

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat die Entscheidung der Bundesregierung gelobt, ein Sondermögen von 500 Milliarden Euro für den Ausbau der Infrastruktur zu bilden sowie die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu reformieren. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung betonte er jedoch den Ausnahmecharakter dieser Maßnahmen. "Deutschland befindet sich mit seinem Bedarf an Verteidigung und Infrastruktur gerade in einer außergewöhnlichen Situation, und die zusätzliche Verschuldung sollte als einmalige Chance für das Land begriffen werden", sagte Nagel.

Trump: Haben bei Gesprächen mit EU "alle Karten" in der Hand

Die USA haben nach Aussage von US-Präsident Donald Trump bei den Zollgesprächen mit der Europäischen Union "alle Karten in der Hand". Die EU sei in vielerlei Hinsicht unangenehmer als China. "Wir haben gerade mit ihnen angefangen. Wir halten alle Karten. Sie haben uns sehr unfair behandelt", sagte Trump im Weißen Haus.

Trump unterschreibt Dekret zur Senkung der Medikamentenpreise

Die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente sollen in den USA nach dem Willen von Präsident Donald Trump sinken. Er hat am Montag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Damit sollen die Medikamentenpreise in den USA an jene in anderen Ländern angeglichen werden. In vielen anderen Ländern sind die Preise niedriger, weil deren umfassende Gesundheitssysteme eine höhere Handelsmacht haben.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Apr 4,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 3,7% - CBS

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Apr +5.200

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per März +61.899, Quote 4,5%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per März +5,5%

