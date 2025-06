Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Mai um 0,6 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Mai kalender- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Britischer Arbeitsmarkt kühlt sich ab - BoE auf Kurs zu Zinssenkung

Der britische Arbeitsmarkt hat sich in den drei Monaten bis April abgekühlt, was die Notenbanker der Bank of England (BoE) trotz des hohen Lohnwachstums zuversichtlich stimmen sollte, dass die Inflation zu ihrem Zielwert zurückkehrt. Die durchschnittlichen Wochenverdienste ohne Boni stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Prozent nach 5,5 Prozent in den drei Monaten bis März, wie das Amt für nationale Statistik mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 Prozent auf 4,6 Prozent.

BoJ dürfte Zinserhöhungen trotz steigender Inflation aussetzen

Die Bank of Japan (BoJ) dürfte nach Einschätzung der Ökonomin Yuko Iizuka von Asset Management One die Zinserhöhungen trotz steigender Inflation aussetzen. Die Unsicherheit über die US-Zölle habe den jüngsten Inflationsanstieg auf der Prioritätenliste der BoJ nach unten verschoben und die Zentralbank zu einem abwartenden Ansatz gezwungen, sagt Iizuka. "Die Bank steht vor einem schwierigen Balanceakt: Die Zinsen müssen hoch genug gehalten werden, um die Inflation zu zügeln, aber nicht so hoch, dass sie die Investitionen und das Wachstum bremsen."

Wer­bung Wer­bung

Chinas Exportkontrollen stehen im Fokus der Handelsgespräche

Die von China verhängten Exportkontrollen stehen bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ganz oben auf der Tagesordnung. Delegationen beider Seiten setzen ihr Treffen in London fort. Es wird erwartet, dass die US-Verhandlungsführer die Vertreter von Xi Jinping dazu drängen werden, die Ausfuhr von Seltenen Erden und Magneten zu beschleunigen. Das chinesische Handelsministerium gab am Wochenende bekannt, dass es als Geste des guten Willens einige Ausfuhrgenehmigungen für Produkte im Zusammenhang mit Seltenen Erden erteilt habe.

China dürfte 2025 unter Deflationsdruck bleiben

China wird für den Rest des Jahres 2025 voraussichtlich deflationärem Druck ausgesetzt sein, schreiben die Analysten von Nomura in einer Research Note. Schwache Inlandsnachfrage, sinkende Auslandsnachfrage und robuste Produktionstätigkeit dürften den Verbraucherpreisindex voraussichtlich weiter belasten, erwarten sie. Die Verbraucherpreise seien im Mai um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, was andauernden Druck zeige.

China-Exporte in die USA wachsen im Juni wieder deutlicher

Das Wachstum der chinesischen Exporte in die USA dürfte sich im Juni aufgrund von Vorzieheffekten erholen, schreiben Analysten von Nomura in einer Research Note. Der Anstieg könne im Juni deutlicher ausfallen, nachdem es einige Wochen in Anspruch genommen habe, die nach dem Beinahe-Handelsembargo zwischen beiden Ländern gestörte Logistik wiederherzustellen, meinen sie. Die starke Erholung bei Containerbuchungen und Frachtraten deute auf eine bevorstehende Erholung der Exporte in die USA im Juni hin, so ihre Einschätzungen. Deutliche Rückschläge seien dann aber wieder möglich, wenn die 90-tägige Aussetzung der Zölle Mitte August ende.

Wer­bung Wer­bung

Kalifornien verklagt Trump wegen des Einsatzes der Nationalgarde in Los Angeles

Kalifornien hat die Trump-Regierung wegen ihrer Entscheidung verklagt, die Nationalgarde in Reaktion auf Proteste gegen die Abschiebung von Migranten nach Los Angeles zu entsenden. Der US-Bundesstaat bezeichnete den Einsatz der Truppen als verfassungswidrig. Die bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereichte Klage fordert den Richter auf, die Anordnung von Präsident Trump ohne Genehmigung von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom aufzuheben.

Trump zeigt sich offen für Gespräch mit Musk

Die Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk mag zwar Geschichte sein, aber sowohl der US-Präsident als auch der Tesla-Chef haben zu erkennen gegeben, dass sie ihre öffentliche Fehde von vergangener Woche hinter sich lassen wollen. Am Montag antwortete Trump auf die Frage, ob er bereit wäre, mit Musk zu sprechen: "Ich hätte kein Problem damit. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit mir sprechen möchte."

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Mai +33.100

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Apr +94.413, Quote 4,6%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Apr +5,3%

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +2,8% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai PROG: +0,3% gg Vm, +2,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Mai +0,4% gg Vm, +3,0% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)