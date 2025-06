Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Israel und Iran attackieren Energieanlagen

Israel und der Iran haben am Wochenende gegenseitig ihre Energieanlagen angegriffen, was eine erhebliche Eskalation darstellt und den Konflikt näher an eine für die Weltwirtschaft und die Märkte wichtige Branche heranrückt. Die Angriffe waren bislang begrenzt, aber die Ölpreise sind aufgrund des Risikos größerer Schäden gestiegen, und die Kämpfe haben den Tankerverkehr und die Versorgungsströme beeinträchtigt. Die Rolle des Iran als wichtiger Ölproduzent und seine Nähe zu anderen wichtigen Exporteuren und Transitrouten verschaffen ihm Einfluss auf die globalen Energiemärkte. Am Samstag warnte Esmail Kowsari, ein hochrangiger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde, dass der Iran erwäge, die Straße von Hormus zu sperren, durch die ein Drittel des weltweiten Öltransports fließt. Eine iranische Rakete traf unterdessen eine Raffinerie in Haifa, beschädigte Pipelines und zwang zu einer teilweisen Stilllegung, wie der Betreiber der Raffinerie mitteilte.

Iranischer Raketenangriff zerstört Gebäude im Zentrum von Tel Aviv

Eine Salve von Raketen aus dem Iran hat mehrere Gebäude in Tel Aviv zerstört, nur wenige hundert Meter vom US-Konsulat entfernt. Ladenbesitzer kehrten Glasscherben von zerbrochenen Schaufenstern zusammen, die von der Druckwelle einer Rakete getroffen worden waren. Bewohner der betroffenen Häuser gaben an, dass sie in ein Hotel in Tel Aviv evakuiert worden seien.

Rettungsorganisation meldet weitere Tote in Israel

Nach Angaben der israelische Rettungsorganisation Magen David Adom (MDA) hat ein Raketeneinschlag am Montag drei Menschen das Leben gekostet. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann, die alle etwa 70 Jahre alt waren. MDA-Teams haben bisher 74 Verletzte aus vier Orten in Zentralisrael evakuiert. In zwei der vier Orte wird weiter nach weiteren Opfern gesucht

Geheimdienstchef der iranischen Revolutionsgarde getötet

Die Islamische Revolutionsgarde hat bestätigt, dass Israel ihren Geheimdienstchef Mohammad Kazemi getötet hat. In einem Interview mit Fox News hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, sein Land habe Kazemi im Rahmen einer umfassenderen Kampagne gegen die nuklearen und militärischen Fähigkeiten des Iran getötet.

Chinas Konjunkturdaten zeichnen gemischtes Bild im Mai

Chinas jüngste Daten wie Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Arbeitslosenquote zeichnen für Mai ein gemischtes Bild angesichts der andauernden Handelskonflikte mit den USA. Diese belasteten das Wachstum. Der Einzehandelslumsatz hingegen, ein wichtiger Konsumindikator, übertraf die Erwartungen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit so schnell wie seit Dezember 2023 nicht mehr, so die von Chinas Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten. Damit wurde der Anstieg vom April (5,1 Prozent) übertroffen. Separat wurden Zahlen für die Industrieproduktion veröffentlicht, die im Mai um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

