Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juni auf 2,0 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni leicht nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,0 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Juni. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Fed-Protokoll deutet auf gespaltene Notenbank und Zinssenkung zum Jahresende

Die meisten Vertreter der Federal Reserve erwarten Zinssenkungen in diesem Jahr. Sie sind sich nur nicht einig, wie viele es sein werden. Das geht aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 17. und 18. Juni hervor. Während einige US-Notenbanker darauf hinwiesen, dass Zinssenkungen bereits im Juli erfolgen könnten, sagten andere, dass sie in diesem Jahr überhaupt nicht mehr stattfinden sollten. Die wahrscheinliche Lösung liegt wohl irgendwo in der Mitte.

Bank of Korea tastet Zinssatz erwartungsgemäß nicht an

Die Bank of Korea belässt ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 2,50 Prozent. Die Entscheidung der Notenbank vom Donnerstag folgt auf eine Zinssenkung auf der Sitzung der Bank of Korea im Mai, als sie die schwächelnde Wirtschaft stützen wollte. Seitdem haben sich die Exporte trotz höherer US-Zölle erholt, und die innenpolitischen Unruhen haben nachgelassen. Seit Oktober 2024 hat die Zentralbank die Zinsen um insgesamt 100 Basispunkte gesenkt. Alle 29 vom Wall Street Journal im Vorfeld der Juli-Sitzung befragten Volkswirte hatten eine Beibehaltung der Zinssätze prognostiziert und sich dabei auf die robusten Exporte und die kürzlich beschlossenen steuerlichen Anreize berufen. I

Trump verhängt Zoll von 50 Prozent gegen Brasilien

Die USA werden ab dem 1. August einen Zoll von 50 Prozent auf brasilianische Waren erheben. Das kündigte Präsident Trump in einem Brief an die Regierung des lateinamerikanischen Landes an und begründete dies mit einem Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro und US-Tech-Firmen. Der Zollsatz von 50 Prozent ist der höchste, den Trump in dieser Woche in einer Reihe von Briefen an die Staats- und Regierungschefs der Welt angekündigt hat. Außerdem kündigte Trump in den sozialen Medien an, dass er ab dem 1. August einen Zoll von 50 Prozent auf weltweite Kupferimporte erheben werde. Trump schrieb, er habe einen nationalen Sicherheitsbericht erhalten, der die Bedeutung von Kupfer unterstreiche.

Präsident: Brasilien nimmt keine Befehle von Trump entgegen

Die Beziehungen zwischen den USA und Brasilien sind in eine Krise geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump versucht hat, ein Strafverfahren gegen seinen rechtsgerichteten Verbündeten im Land, den ehemaligen Staatschef Jair Bolsonaro, zu stoppen, indem er hohe Zölle gegen Lateinamerikas größte Nation verhängt hat. "Brasilien ist ein souveränes Land mit unabhängigen Institutionen und wird sich von niemandem etwas befehlen lassen", schrieb da Silva, als er eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts einberief, um Trumps Ankündigung zu diskutieren. Er sagte, die brasilianische Regierung werde mit Gegenmaßnahmen reagieren, ohne weitere Details zu nennen.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +0,5% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +3,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni PROG: +0,4% gg Vm, +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juni +0,2% gg Vm, +3,0% gg Vj

