China behauptet sich gegenüber Trumps Zollangriff

Chinas Wirtschaft hat sich in einer turbulenten ersten Jahreshälfte widerstandsfähig gezeigt und bleibt auf dem Weg, trotz der US-Zollangriffe ihr offizielles Wachstumsziel für das Jahr zu erreichen. Wie die Statistikbehörde mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2025 um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel - als es 5,4 Prozent betrug - und entsprach den Erwartungen von Ökonomen. In den ersten sechs Monaten wuchs das BIP um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und lag damit über dem Niveau, das erforderlich ist, um Pekings offizielles Jahresziel von rund 5 Prozent Wachstum zu erreichen.

Chinas Industrieproduktion übertrifft Erwartungen

Chinas Industrie ist im vergangenen Monat stärker gewachsen als erwartet. Im Juni stieg die Industrieproduktion um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit schneller als im Mai (5,8 Prozent), wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Damit fiel das Wachstum zudem stärker aus, als vom Wall Street Journal befragte Volkswirte mit im Mittel 5,6 Prozent erwartet hatten.

Trumps Zölle könnten Eurozone an den Rand einer Rezession bringen

Ein 30-prozentiger Zoll auf EU-Importe in die USA könnte die Eurozone nach Einschätzung von Angel Talavera von Oxford Economics an den Rand einer Rezession bringen. Präsident Donald Trump hatte gedroht, die Zölle auf Waren aus dem Block ab dem 1. August von 10 Prozent auf 30 Prozent zu erhöhen, falls die beiden Seiten nicht bis dahin ein Handelsabkommen erzielen. Trump könnte sich auf Verhandlungstaktiken einlassen, aber falls diese höheren Zölle angewendet werden, könnte die Eurozone nach Berechnungen von Oxford in den nächsten zwei Jahren 0,3 Prozentpunkte ihres gemeinsamen Wachstums verlieren.

EU bereitet neue Liste für Vergeltungszölle vor

Die Europäische Union bereitet nach den jüngsten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump eine neue Liste mit US-Produkte vor - von Flugzeugen über alkoholische Getränke bis hin zu Kaffee und medizinischen Geräten -, die mit Vergeltungszöllen belegt werden sollen, falls bis zum 1. August kein Handelsabkommen mit den USA zustande kommt. Die Liste umfasst industrielle Einfuhren im Wert von etwa 77 Milliarden US-Dollar, darunter Flugzeuge, Maschinen, Chemikalien, Kunststoffe und medizinische Geräte, sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Wein, Bier und Spirituosen im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar.

Trump erreicht Nato-Vereinbarung über Waffenlieferungen an die Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat eine Vereinbarung mit der Nato angekündigt, welche die Lieferung von Waffen und Luftabwehrsystemen, darunter Patriot-Systeme, an die Ukraine innerhalb weniger Tage vorsieht. "Wir haben heute eine Vereinbarung getroffen, nach der wir ihnen Waffen schicken und sie dafür bezahlen werden", sagte Trump am Montag während seines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office.

+++ Konjunkturdaten +++

China Einzelhandelsumsatz Juni +4,8% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz Juni -0,16% gg Vormonat

