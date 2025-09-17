Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juli nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli schwächer gesunken als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,9 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 1,5 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,6 Prozent höher.

Schnabel gegen weitere EZB- Zinssenkung

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich erneut gegen eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgesprochen und gewarnt, dass die Inflation höher als von der EZB erwartet ausfallen könnte. "Die Zinsen sind auf ihrem aktuellen Niveau angemessen, weil sich die Inflation um unser 2-Prozent-Ziel stabilisiert und die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung widerstandsfähig bleibt", sagte sie laut einer auf der EZB-Website veröffentlichten Präsentation.

US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Miran für Fed-Board

US-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für das Board der Federal Reserve durchgebracht. Der von den Republikanern dominierte Senat bestätigte Stephen Miran, den obersten Wirtschaftsberater des Präsidenten, rechtzeitig vor Beginn der zweitätigen Sitzung der Fed. Miran war erst vor zwei Wochen nominiert worden. Er ersetzt Adriana Kugler, die im August unerwartet ihren Rücktritt erklärt hatte.

Berufungsgericht lehnt Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook ab

Fed-Gouverneurin Lisa Cook bleibt vorläufig im Amt. Ein Berufungsgericht hat den Eilantrag der Regierung von Donald Trump, die Notenbankerin vor dem am Dienstag beginnenden Fed-Sitzung von ihrem Posten zu entfernen, abgelehnt. Das Gericht ließ damit eine einstweilige Verfügung in Kraft, die Cooks Entlassung blockiert, während sie die Rechtmäßigkeit von Trumps Vorgehen anficht.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Aug +17.400

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Juli +34.118, Quote 4,7%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Juli +4,7%

September 16, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)