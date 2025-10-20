DAX24.041 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.253 +0,1%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

20.10.25 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im September

Die Produzentenpreise in Deutschland sind im September gesunken. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 1,7 Prozent. Ohne Energie stagnierte der Index der Erzeugerpreise im September gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lag der Index um 0,9 Prozent höher.

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal langsamer als im Vorquartal

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im dritten Quartal wegen geringerer Ausgaben der privaten Haushalte abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, teilte das Nationale Statistikamt am Montag mit. Im zweiten Quartal hatte China noch ein Wachstum von 5,2 Prozent verzeichnet. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs die chinesische Wirtschaft um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, dass Peking weitgehend auf dem Weg ist, sein offizielles Wachstumsziel von rund 5,0 Prozent für 2025 zu erreichen.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite weiter stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte im September den fünften Monat in Folge unverändert gelassen, obwohl sich das Wachstumstempo in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter abschwächt. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleibt der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

USA verhängen Zölle von 25 Prozent auf schwere Lkw und von 10 Prozent auf Busse

Die USA erheben ab dem 1. November Zölle in Höhe von 25 Prozent auf schwere Lkw und Lkw-Teile sowie Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Busse, wie US-Präsident Donald Trump am Freitag in einer Durchführungsverordnung bekanntgab. Die Maßnahme, die in der vergangenen Woche in einem Beitrag von Trump auf Truth Social teilweise vorweggenommen wurde, betrifft Fahrzeuge von großen Pickups für Verbraucher bis hin zu schweren Sattelzugmaschinen für den Gütertransport, wie hochrangige Regierungsbeamte gegenüber Reportern erklärten.

+++ Konjunkturdaten +++

China Einzelhandelsumsatz Sep +3,0% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz Sep -0,18% gg Vormonat

China Industrieproduktion Sep +6,5% (PROG: +5,3%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion Sep +0,64% gg Vormonat

China Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep -0,5% (PROG: unverändert) gg Vorjahr

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +1,0% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorquartal

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +3,0% (PROGNOSE: +3,0%) gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)