ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

Heute im Fokus

Asiens Börsen geben ab -- TUI wünscht sich klare Vorgaben für Reisen -- thyssenkrupp will Stahlsparte 'verselbstständigen' -- Airbus, Daimler Trucks im Fokus

Sixt will mittelfristig US-Umsatz von einer Milliarde Dollar. US-Senat stimmt Bidens billionenschwerem Konjunkturpaket zu. Deliveroo geht an Börse und will erfolgreiche Fahrer belohnen. SEC verklagt AT&T wegen Weitergabe vertraulicher Daten an Analysten.