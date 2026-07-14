DAX 26.227 +0,1%ESt50 6.487 +0,0%MSCI World 4.985 +0,2%Top 10 Crypto 8,2850 +0,1%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.541 -0,1%Euro 1,1542 +0,1%Öl 80,32 +1,2%Gold 4.160 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erneut mit Rekord -- Asiens Börsen schließen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Commerzbank, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
NVE: Spintronik-Spezialist wächst um 81 % - humanoide Robotik als große Wachstumschance! NVE: Spintronik-Spezialist wächst um 81 % - humanoide Robotik als große Wachstumschance!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
149,48 EUR -3,16 EUR -2,07 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 126,2 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

10:36 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
149,48 EUR -3,16 EUR -2,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,40 €		 Abst. Kursziel*:
41,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
149,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,83%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

10:36 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
09:06 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Buy-Einstufung Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP: Siemens Energy mit ungebremster Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
finanzen.net Siemens Energy-Aktie klettert: Wachstum beschleunigt - Gamesa wieder mit Gewinn
finanzen.net Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Dow Jones Siemens Energy diskutiert mögliche Abspaltung im Aufsichtsrat
finanzen.net DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Outperform'
finanzen.net Bernstein Research: Outperform-Note für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX
reNEWS Siemens Energy to unite wind, grid units under ‘Omterra’ banner
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen