Just Eat Takeaway schluckt GrubHub - GrubHub-AKtie nachbörslich stark

Die Unternehmen gaben am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt, sich auf einen Kaufpreis von 75,15 Dollar pro Aktie geeinigt zu haben. Damit werde GrubHub bei der Übernahme insgesamt mit rund 7,3 Milliarden Dollar (6,4 Mrd Euro) bewertet. Just Eat zahlt einen Aufschlag von 27 Prozent auf den jüngsten GrubHub-Schlusskurs.

Den Kaufpreis will das Unternehmen komplett in eigenen Aktien entrichten. Für jedes GrubHub-Papier gebe es 0,671 Just-Eat-Anteilscheine, hieß es.

Durch den Zusammenschluss entsteht den Unternehmen zufolge der größte Essenslieferkonzern außerhalb Chinas. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Eigentlich hatte der Fahrdienstvermittler Uber mit seinem Service Uber Eats als Favorit auf eine GrubHub-Übernahme gegolten, laut US-Medien soll auch der deutsche Konkurrent Delivery Hero Interesse gezeigt haben.

Ein Zusammenschluss mit Uber Eats hätte jedoch gut an wettbewerbsrechtlichen Widerständen scheitern können, da beide vor allem auf dem US-Markt aktiv sind. Dieses Problem dürfte es nun nicht geben, da Just Eat Takeaway dort bislang gar nicht vertreten ist. Bei Anlegern kam die Nachricht gut an. Die GrubHub-Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Anstieg von mehr als fünf Prozent. Der Übernahmepoker hatte den Kurs zuletzt schon stark angetrieben.

