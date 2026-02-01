DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +6,4%Nas23.122 +1,1%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl71,07 -0,2%Gold5.207 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine erhöht Renten kräftig um über zwölf Prozent

25.02.26 19:09 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Trotz hoher Ausgaben im Krieg mit Russland hat die ukrainische Regierung jetzt eine kräftige Rentenerhöhung für die über zehn Millionen Rentner angekündigt. "Ab dem 1. März werden die Renten und Versicherungsleistungen für Millionen Ukrainer um 12,1 Prozent steigen", teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mit.

Wer­bung

Die Erhöhung liege über der Inflation und setze die Rentenerhöhungspolitik der Jahre 2021 bis 2025 fort. Zum Vergleich: In Deutschland werden zum 1. Juli Rentenerhöhungen von etwa 3,7 Prozent erwartet. Die Renten in der Ukraine sind traditionell sehr gering.

Zum 1. Januar verzeichnete der ukrainische Rentenfonds rund 10,1 Millionen Rentner. Die Durchschnittsrente lag dabei bei umgerechnet knapp 130 Euro. Mehr als die Hälfte der Rentner bezog allerdings umgerechnet weniger als 100 Euro.

Seit etwas mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Mehr als 40 Prozent des Staatshaushalts werden seitdem jährlich vor allem für die Zahlung von Renten und Gehältern von Staatsangestellten aus dem Ausland finanziert./ast/DP/jha