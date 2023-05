Continental-Aktie schwächer: Continental-Reifenwerk in Russland verkauft

Aktien in diesem Artikel Continental 67,96 EUR

Wie der DAX -Konzern mitteilte, wurde das Werk, in dem rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt sind, an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft. Die Transaktion sei von den Behörden genehmigt worden.

In Kaluga hat der Konzern den Angaben zufolge Pkw-Reifen gefertigt. Zudem wurden Klima- und Servolenkungsleitungen sowie Teile für Luftfedersysteme für den russischen Markt hergestellt. Teil des Verkaufs sei ebenso die Vertriebsgesellschaft des Unternehmensbereichs Tires in Moskau, so der Konzern weiter. Über den Kaufpreis sowie weitere Details hätten die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Die Beschäftigten werden übernommen.

Continental ist in Russland weiterhin mit der Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma Mettem zur Produktion von Tachographen in Tschistopol mit rund 10 Beschäftigten präsent. Der Verkaufsprozess befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Darüber hinaus besitze der Unternehmensbereich Contitech noch Vertriebsbüros in Moskau mit rund 30 Mitarbeitern. Auch hier strebe Continental weiterhin einen kontrollierten Rückzug an.

Via XETRA fällt die Continental-Aktie zeitweise um 0,94 Prozent auf 67,78 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com