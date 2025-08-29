DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.847 ±0,0%Euro1,1684 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

Ukraine meldet Opfer und Schäden nach russischen Angriffen

30.08.25 09:42 Uhr

SAPORISCHSCHJA/DNIPRO (dpa-AFX) - Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind nach Behördenangaben bei massiven russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen mindestens 1 Mensch getötet und 22 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. 14 mehrgeschossige Wohnhäuser und mehr als 40 Privathäuser seien während der nächtlichen Attacke beschädigt worden. Die Gebäude seien von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten.

Wer­bung

Es habe mindestens zwölf Angriffe mit verschiedenen Waffen gegeben, sagte Fedorow, der auch Fotos und Videos von den Schäden veröffentlichte. Russland hatte das Gebiet Saporischschja 2022 annektiert und kontrolliert es nicht vollständig. Die Gebietshauptstadt Saporischschja ist weiter unter ukrainischer Kontrolle.

Auch im Gebiet Dnipropetrowsk berichteten die Behörden von zahlreichen Schäden an der Infrastruktur und von mehreren Bränden nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Ukraine und Russland berichten von Drohnenschlägen

Die ukrainische Flugabwehr meldete am Morgen, dass Russland insgesamt mit 537 Drohnen, 37 Marschflugkörpern und 9 ballistischen Raketen angegriffen habe. Die meisten Flugziele seien unschädlich gemacht worden. Es habe aber auch Einschläge und den Absturz von Trümmern abgeschossener Waffen gegeben, hieß es.

Wer­bung

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie auch immer wieder Ziele im russischen Hinterland an. Der ukrainische Generalstab meldete, dass erneut eine Ölraffinierie im russischen Gebiet Samara mit Drohnen beschossen und getroffen worden sei. Dort gab es bereits zuletzt Angriffe und Brände. Einen Schlag gegen eine Ölraffinierie habe es auch im russischen Gebiet Krasnodar gegeben. Eine Bestätigung von russischer Seite gab es zunächst nicht.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass in verschiedenen Regionen insgesamt 86 Drohnen abgeschossen worden seien. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Zu möglichen Einschlägen und Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben./mau/DP/zb