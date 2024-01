Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die Neon Equity-Aktie

Portfolio angepasst

Directors' Dealings: So reagierte die Neon Equity-Aktie.

Bei Neon Equity kam es am 02.01.2024 zu einem Insidertrade. Die Meldung des Deals ging am 05.01.2024 ein. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 02.01.2024 um Neon Equity-Anteile aus. Neon Equity Invest GmbH erwarb 650 Aktien zu einem Kurs von je 8,42 EUR. Der Neon Equity-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 2,90 Prozent auf 8,30 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,20 Prozent auf 8,20 EUR.

Bereits am 29.12.2023 wurde eine Insidertrade von Neon Equity Invest GmbH ausgemacht. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 4.402 Aktien zu je 8,47 EUR.

Redaktion finanzen.net