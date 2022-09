Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die Amadeus FiRe-Aktie

Am 22.09.2022 tätigte bei Amadeus FiRe eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Publikation des Deals fand am 22.09.2022 statt. von Wülfing, Robert, Vorstand, baute das eigene Depot am 22.09.2022 um Amadeus FiRe-Anteile aus. von Wülfing, Robert erwarb 400 Aktien zu einem Kurs von je 87,30 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Amadeus FiRe-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 87,40 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. Amadeus FiRe wird aktuell mit einem Börsenwert von 503,76 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 5.718.060 beziffert.

Am 22.09.2022 wurden bereits Amadeus FiRe-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 400 Anteile zu jeweils 87,00 EUR an Gerlitzki, Dennis Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amadeus FiRe AG