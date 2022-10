Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die Baader Bank-Aktie

Am 26.10.2022 wurde bei Baader Bank ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 27.10.2022 öffentlich gemacht. Von Vorstand Riedel, Oliver wurden am 26.10.2022 Baader Bank-Papiere gekauft. Für je 3,60 EUR wurden 923 Baader Bank-Papiere erstanden. Im Endeffekt sprang die Baader Bank-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,50 Prozent auf 3,62 EUR zu.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die Baader Bank-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 1,10 Prozent auf 3,65 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 500 Baader Bank-Aktien umgesetzt. Die Aktien von Baader Bank sind unterdessen 178,80 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 48.520.304 Aktien beziffert.

Der vorangegangene Insidertrade von Riedel, Oliver wurde am 21.10.2022 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.253 Papiere zu jeweils 3,44 EUR.

Redaktion finanzen.net