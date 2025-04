Umfeld herausfordernd

Der Scheinwerferhersteller HELLA hat den Umsatz zum Jahresauftakt trotz Problemen in der größten Sparte fast stabil gehalten.

Den Rückgang in der Lichtsparte konnte die Tochter des französischen Konzerns Forvia mit Zuwächsen in der Elektroniksparte weitgehend ausgleichen. Konzernweit sei der Umsatz leicht auf zwei Milliarden Euro gesunken, wie HELLA am Mittwoch in Lippstadt mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe der Rückgang bei 0,8 Prozent gelegen. "Der Start in das neue Geschäftsjahr ist insgesamt solide gewesen und bewegt sich im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Konzernchef Bernard Schäferbarthold. Das Marktumfeld bleibe aber weiter sehr herausfordernd und volatil.

Im XETRA-Handel notiert die HELLA-Aktie zeitweise unbewegt bei 89,10 Euro.

LIPPSTADT (dpa-AFX)