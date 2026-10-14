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Umsatz im dritten Quartal 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bossard AG
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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im dritten Quartal 2026

14.10.2026 / 06:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sehr geehrte Damen und Herren    

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2026.

 

Medienmitteilung (PDF)

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

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Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com

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Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 65 86
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E-Mail: investor@bossard.com
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EQS News ID: 2415314

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415314  14.10.2026 CET/CEST

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