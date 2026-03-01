DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl91,32 +8,3%Gold5.098 +0,3%
Umsatzdämpfer im US-Einzelhandel

06.03.26 14:46 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich zu Beginn des Jahres schwächer entwickelt. Sie gingen im Januar im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Einzelhandel, der für die US-Wirtschaft von großer Bedeutung ist, im Schnitt mit einem etwas stärkeren Umsatzrückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

Im Vormonat hatten die Erlöse stagniert. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen haben sich die Einzelhandelserlöse im Januar wie erwartet nicht verändert./jkr/jsl/men