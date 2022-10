American Airlines-Aktie vorbörslich mit Kurssprung: American Airlines erwartet höheren Umsatz

Die Erlöse dürften rund 13 Prozent höher ausfallen als im Vergleichszeitraum 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, teilte das Unternehmen am Dienstag in Fort Worth mit. Bislang hatte American Airlines lediglich einen Umsatzanstieg um 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Die Marge vor Steuern und Sondereffekten soll mit 4,5 Prozent nun ebenfalls höher ausfallen als bisher gedacht. Die Fluggesellschaft will ihre endgültigen Quartalszahlen am 20. Oktober veröffentlichen.

Das kam bei Anlegern gut an, die Aktie machte vorbörslich einen Kurssprung um über 5 Prozent.

