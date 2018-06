Kurssturz bei Chip-Firma Dialog Semiconductor

€uro am Sonntag

Daraufhin brach die Aktie am Freitag bis Redaktionsschluss um mehr als 17 Prozent ein. Der iPhone-Hersteller benötige weniger sogenannte Power-Management-Chips von Dialog , teilte das TecDAX-Unternehmen mit. Grund sei, dass Apple nun eine Alternative zu ihrem Hauptchip habe.Der erwartete Konzernumsatz von Dialog soll deshalb in diesem Jahr rund fünf Prozent niedriger ausfallen. Trotzdem sollen die Erlöse zulegen. 2019 dürften die Auswirkungen ähnlich sein, sagte Dialog-Chef Jalal Bagherli. Die Baader Bank bezeichnete die Ankündigung als "überraschend". Der Zeitpunkt deute ­ auf eine "sehr schlechte Berechenbarkeit der Geschäftsbeziehung zu Apple" hin, so Analyst Günther Hollfelder.__________________