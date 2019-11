Bouygues mit Umsatzplus insbesondere dank Bau- und Telekomgeschäft

In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um neun Prozent auf knapp 27,6 Milliarden Euro zu, wie Bouygues am Donnerstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um fünf Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um elf Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Der Konzern bekräftigte die Jahresziele, wonach die Profitabilität im laufenden Jahr verbessert werden soll.

Im Telekommunikationsgeschäft konnte Bouygues in den ersten neun Monaten 501.000 neue Mobilfunkkunden hinzugewinnen sowie 286.000 für das Festnetz. Der Umsatz in der Sparte legte um 12,5 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu. In der Bausparte zogen die Erlöse um 9,4 Prozent auf 21,6 Milliarden Euro zu. Für das Fernsehgeschäft vermeldetet der Konzern ebenfalls steigende Umsätze, hier lag das Wachstum bei 2,5 Prozent.

Der Mischkonzern Bouygues hatte im September einen Teil seiner Beteiligung am Zugkonzern Alstom verkauft. Das Unternehmen war mit 27,7 Prozent an Alstom beteiligt, nun sind es noch 14,7 Prozent. Das Alstom-Engagement hat sich zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt, da dessen Beitrag für Bouygues gesunken ist.

