CompuGroup Medical bekräftigt nach Umsatzsprung den Ausblick - CompuGroup-Aktie bricht zweistellig ein

Als E-Health-Anbieter profitieren die Koblenzer davon, dass die Nachfrage nach Lösungen, die Gesundheitsdienstleister oder Regierungen bei der Bewältigung der anhaltenden Pandemie unterstützen, weiterhin hoch ist.

Der Konzernumsatz stieg um 25 Prozent auf 229 Millionen Euro. Organisch lag das Wachstum bei 5 Prozent. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz verbesserte sich auf 69 (Vorjahr: 67) Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg um 7 Prozent auf 47 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss fiel allerdings auf 11 Millionen von 13 Millionen Euro. CompuGroup Medical verwies darauf, dass in der Sparte Ambulatory Information Systems (AIS) erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Distribution angefallen seien.

Für das Gesamtjahr rechnet die Gesellschaft weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von 1 bis 1,04 Milliarden Euro, bei einem bereinigten EBITDA zwischen 210 und 230 Millionen Euro.

CompuGroup verliert Vorstand für Bereich Apothekeninformationssysteme

CompuGroup Medical verliert mit Ralph Körfgen seinen Vorstand für den Bereich Arzt-, Zahnarzt- und Apothekeninformationssysteme. Wie die Gesellschaft am Donnerstagmorgen mitteilte, wird Körfgen Ende Oktober das Unternehmen verlassen und sucht eine neue berufliche Herausforderung. Körfgen werde seine Funktion bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit ausüben, um eine reibungslose Übergabe der Geschäfte zu gewährleisten.

CompuGroup nach Zahlen mit kräftigem Kursrutsch

Die Papiere der CompuGroup sind am Donnerstag im XETRA-Handel nach den Quartalszahlen eingebrochen. Fiel der Handelsauftakt noch moderat aus, wurde der Einbruch bis zum frühen Nachmittag immer stärker. Im Tief waren sie um fast 19 Prozent gefallen und damit unter die 70- und 60-Euro-Marken durchgereicht worden. Nach dem Rutsch auf ein Tief seit Anfang April 2020 stabilisierte sich der Kurs dann aber zeitweise bei 62,75 Euro - das war noch ein Minus von 14,3 Prozent.

Analyst Florian Treisch von der Commerzbank merkte an, angesichts höherer Investitionen des IT-Unternehmens dürften im zweiten Quartal die Margen und der freie Mittelfluss nachgeben im Vergleich zum ersten Quartal, bevor es wieder aufwärts gehen könne. Nach gutem Lauf in den vergangenen Wochen trug die Sorge davor trug womöglich auch zum Kursrutsch bei.

Die CompuGroup-Papiere waren seit Anfang März von knapp unter 65 Euro bis zuletzt um 19 Prozent gestiegen. Davor war der Kurs im Januar und Anfang Februar zweimal an der Rekordmarke gescheitert, die mit 85,40 Euro aus dem November stammt. Vor allem im Februar folgte dann ein Rücksetzer, den der Anstieg in den vergangenen Wochen nur teilweise wieder auffangen konnte.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Compugroup