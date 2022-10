adidas-Aktie verliert: adidas beendet Partnerschaft mit Kanye West

Aktien in diesem Artikel adidas 100,66 EUR

In einer Pressemitteilung gab adidas bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Kanye "Ye" West nun beendet sei. "adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich. Sie verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness.", heißt es in der Aussendung. Nach eingehender Prüfung soll demnach auch die Produktion der Marke "Yeezy" eingestellt werden. Außerdem sollen alle Zahlungen an Ye und seinen Unternehmen gestoppt werden.

Die Yeezy-Linie, bei der adidas mit Kanye West zusammenarbeitet, macht den Angaben zufolge bis zu 8 Prozent des Gesamtumsatzes des Herzogenauracher Sportkleidungsherstellers aus. Dies wird sich aller Voraussicht nach auf die Bilanz auswirken, so heißt es in der adidas-Pressemitteilung zur Sache: "Angesichts der starken Saisonalität des vierten Quartals dürfte sich dies kurzfristig mit bis zu 250 Millionen Euro negativ auf den Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2022 auswirken."

adidas hatte Anfang Oktober bestätigt, die Zusammenarbeit mit West "auf den Prüfstand zu stellen", "nach wiederholten Versuchen, die Situation außerhalb der Öffentlichkeit zu klären".

Mehrere Unternehmen, darunter Gap und Balenciaga, haben die Zusammenarbeit mit West wegen einer Reihe umstrittener Äußerungen beendet, darunter jüngst antisemitische Posts in den sozialen Medien.

Via XETRA notieren die adidas-Papiere zeitweise 3,45 Prozent tiefer bei 100,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com