EZB-Direktorin Schnabel warnt vor "beispiellosen" Klimarisiken

US-Börsen gehen fester ins Wochenende -- DAX schließt letztlich im Plus -- Bitcoin auf Dreimonatshoch -- VW drosselt Fertigung -- J&J bekommt neuen CEO -- Facebook, BVB, Brenntag, RWE im Fokus

Tesla-Aktie: Vorstellung des Model Y in Deutschland - humanoider Roboter geplant. Infineon kündigt Preiserhöhung an. US-Behörde untersucht Datenleck bei T-Mobile US. US-Investor CD&R erhöht Gebot für britische Supermarktkette Morrison. Lufthansa- und Fraport-Aktien verlieren: Corona-Sorgen belasten. AstraZeneca verzeichnet mit COVID-19-Antikörper Erfolge - weitere Arznei floppt.