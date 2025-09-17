DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.768 -0,3%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin98.392 +0,3%Euro1,1868 +0,9%Öl68,52 +1,6%Gold3.688 +0,3%
UN-Generalsekretär hat wenig Hoffnung auf Ukraine-Frieden

16.09.25 19:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin vor einem Monat keine Impulse für ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges. "Ich bin nicht optimistisch, was kurzfristige Fortschritte im Friedensprozess in der Ukraine angeht", sagte Guterres in New York auf eine entsprechende Frage. Die Positionen Kiews und Moskaus seien gegenwärtig weitgehend unvereinbar - die Ukraine wolle ihre territoriale Integrität bewahren, Russland dagegen große Landesteile besetzt halten. "Ich befürchte daher, dass dieser Krieg zumindest noch eine Weile andauern wird", sagte Guterres.

Nach Trumps und Putins Treffen in Alaska im August hatte es zunächst Hoffnung auf Bewegung in dem mittlerweile mehr als dreieinhalb Jahre andauernden Krieg gegeben. Fortschritte wie ein Treffen Putins mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj blieben danach aber - anders als angekündigt - aus./scb/DP/nas