Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Montagmittag fester

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,58 GBP.

Werte in diesem Artikel

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 43,74 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 614.657 Unilever-Aktien.

Am 18.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,57 GBP an. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 2,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 18,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus

Montagshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Grün

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen