Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 45,96 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 45,96 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 45,96 GBP. Bei 45,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.225 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 47,93 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.

