Unilever Aktie News: Anleger schicken Unilever auf rotes Terrain

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 43,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,99 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,96 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.149 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,05 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,36 GBP aus. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Unilever-Aktie.

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln. Die beiden Unternehmen Unilever N. V. und Unilever plc bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Domestos, Knorr, Magnum, Lipton und Ben & Jerry’s.

