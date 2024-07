Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Freitagmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,46 GBP nach oben.

Das Papier von Unilever legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 43,46 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 43,52 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 43,43 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 152.764 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 2,55 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,31 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,71 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,58 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu