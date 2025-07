Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,56 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,56 GBP nach oben. Bei 44,62 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.190 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 11,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,24 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

