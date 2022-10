Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Unilever-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,33 EUR. Bei 45,55 EUR erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.265 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2022 auf bis zu 48,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,40 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 15,05 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,68 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.07.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.782,00 EUR – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 12.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,53 EUR je Unilever-Aktie.

