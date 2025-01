Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag kaum bewegt

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 44,94 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 44,94 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 44,99 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,85 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,89 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 76.259 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 10,73 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 18,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,04 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

