Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,53 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 43,53 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 43,54 GBP. Bei 43,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.279 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 44,57 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 2,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 18,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,58 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

