Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 47,67 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 47,67 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,84 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 47,54 GBP. Bei 47,54 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.300 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 5,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 29,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,34 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags