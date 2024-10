Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,06 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 48,26 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,08 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 243.180 Aktien.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit einem Kursverlust von 23,42 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,34 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

