Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,19 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,19 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,25 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,10 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.953 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 0,86 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Abschläge von 16,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,61 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

