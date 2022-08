Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Unilever-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 46,21 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 46,21 EUR. Bei 46,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 5,89 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,49 EUR am 11.03.2022. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 17,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,86 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 13.782,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 12.328,00 EUR umsetzen können.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Unilever-Aktie.

