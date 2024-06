Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag auf grünem Terrain

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,26 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,26 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 44,34 GBP. Bei 44,16 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 536.066 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2024 bei 44,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 0,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,84 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,92 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

