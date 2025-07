Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Unilever

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 45,41 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 45,41 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,43 GBP. Bei 44,92 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 493.176 Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,24 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

