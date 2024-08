Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,12 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 47,12 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 46,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 47,55 GBP. Bisher wurden heute 1.465.168 Unilever-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 28,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,64 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.01.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

