Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,26 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 44,26 GBP abwärts. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,22 GBP nach. Bei 44,34 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 44.156 Unilever-Aktien.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 44,57 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,61 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

