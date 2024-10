Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,50 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Bei 48,60 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 48,44 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.145.527 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 24,11 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,34 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

