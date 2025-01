Aktie im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Donnerstagmittag fester

16.01.25 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 44,83 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,83 GBP zu. Bei 44,94 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,71 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 638.725 Unilever-Aktien. Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 10,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Abschläge von 17,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Unilever-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,49 GBP je Unilever-Aktie aus. Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Gewinne in Europa: STOXX 50 in Grün STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com