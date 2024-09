Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 49,49 GBP.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 49,49 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 50,02 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 49,34 GBP. Bei 49,98 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 574.224 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,73 Prozent. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 25,63 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,64 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt am Montagnachmittag ab

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt mittags

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter