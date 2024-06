Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Kurs von 44,32 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 44,32 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,50 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 44,28 GBP. Bei 44,37 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307.210 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2024 auf bis zu 44,57 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 20,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,71 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

