Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 47,88 GBP nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 47,88 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,47 GBP aus. Bei 48,09 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 1.400.962 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 5,14 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,34 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2024 aus.

